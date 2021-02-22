台中茂盛醫院與交通大學生醫工程研究所共同進行人工生殖微流體晶片「精液求精」臨床測試；該晶片能將健康精子篩選率由傳統分離法75％大幅提升至90％，篩檢出比較健康的精蟲，可望造福受精率低於50％的不孕夫妻；該研究案去年12月獲得2020國家新創獎肯定，預計明年可順利審核過關開始臨床應用。

茂盛醫院院長李茂盛指出，這項研究案是該院第一次和交通大學共同合作，最終目的是希望透過這項全球開發出的最新技術，篩檢出比較健康的精蟲，以提高人工受孕懷孕率、試管成功率，他說：「很多夫妻之所以不孕，起因於先生的精蟲不好，連帶地受精率也差，有這方面問題的病人約佔不孕族群的10％！未來，受精率低於50％夫妻就非常適合採用本技術，以克服不孕的問題。」

這項研究案負責人之一的好孕行生醫執行長鍾成晏說明，微流體晶片：「生殖晶片-精液求精」能將健康精子篩選率由傳統分離法75％大幅提升至90％，並大幅降低DNA損傷情形至3％。這項技術是從去年7月開始與茂盛醫院進行合作，已達半年之久。

鍾成晏說，「當時，我們研發的技術純熟後，就需要醫院來協助測試，那時第一個想到的就是：茂盛醫院，因為它是全台灣技術最領先、成功數最多的醫院，李茂盛帶領國內生殖醫學技術不斷往前進，真的非常感謝茂盛醫院願意與交大共同合作這項最新的精液技術相關的研究案！」

「精液求精」研究案在去年12月獲得2020國家新創獎肯定，雖尚未於臨床應用，目前是由茂盛醫院協助臨床測試，並已準備向美國FDA及台灣GMP同步申請許可証，預計明年可順利審核過關。李茂盛說，屆時，茂盛醫院將可在臨床上運用此技術，嘉惠約10％的不孕夫妻！

茂盛醫院生殖中心主任黃俊嘉也表示，「精液求精」研究案具有很大的市場性，因全球少子化嚴重，不只台灣，連亞洲的日、韓或歐美的高度工業化國家都很需要高端生殖醫學技術，所以他非常看好這項研究案的發展前景！

(中時 )