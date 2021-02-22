美麗島電子報董事長吳子嘉今(22日)接受廣播節目專訪時爆料，指出台灣採購德國BNT疫苗明明有透過香港雅各臣公司，但為什麼陳時中卻說，雅各臣比東洋「更早破局」，主要是因為有人從中作梗，而陳把買不到BNT的責任，甩鍋到大陸。此話一出後，立刻引起不少網友不滿地說，「陳時中每天說法都不一樣，繼續吹牛大內宣」、「完全不適任失格」。

吳子嘉22日接受「POP撞新聞」專訪時提到，疫苗採購有太多不合理、不正常的地方，且陳時中言論前後不一、公然說謊。他認為，有人從中作梗，而陳時中把買不到BNT的責任，甩鍋到大陸，引起陸方強烈不滿，大陸國台辦、外交部都開記者會，這對德國來說，壓力只會更大，台灣拿到的機率，只會更小。

然而，針對吳子嘉的爆料，陳時中22日下午並未正面回應，持續強調對東洋、雅各臣都一樣，都是要有授權文件才能繼續往下談。另外，有關BNT疫苗的採購問題，陳強調，沒有誰要保護誰的問題，如果有商業行為，那商業當然有個別的商業利益，跟雅各臣談是透過1922部長信箱牽線，但當時雅各臣找上門後我們也都保持一貫態度，需要有提出授權文件才能繼續。

對此，有不少網友都在該節目主持人黃暐瀚臉書貼文底下留言，把意識形態拿掉，這筆生意不會難談，陳時中不顧百姓的健康全世界都有疫苗，唯獨台灣沒有，還一直說謊，真是夠了；也有人不滿地說，一個一再說謊的部長真令人失望、陳時中每天說法都不一樣，繼續吹牛大內宣。

(中時新聞網)