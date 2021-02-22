政府施加壓力之後，澳洲全球性科技公司今天新公布實踐準則，力圖遏阻線上不實訊息散播。

代表臉書（Facebook）、谷歌（Google）、推特（Twitter）、微軟（Microsoft）、TikTok、Redbubble的遊說組織DIGI承諾根據這項準則採取行動，包括標誌平台上的假內容、降級假內容、優先列出可信的資訊來源。

他們也同意，具冒犯意味和虛假的帳號將予停權或停用，包括自動散布平台訊息的網路機器人。

這些措施大致是將現有措施編入準則，據說鎖定付費與政治廣告以及用戶分享內容。

DIGI發布厚29頁的準則時表示：「所有簽署人承諾致力於防護措施，保護澳洲人不受網路不實訊息與錯誤訊息傷害。」

DIGI是為回應澳洲政府針對線上平台在散布錯誤訊息與不實訊息扮演角色的調查，自發性地訂定這項準則。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1100222

(中央社)