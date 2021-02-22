中國籃球協會主席姚明22日在「對話合作，管控分歧——推動中美關係重回正軌」論壇上表示，不管是過去還是將來，籃球都已經並將繼續在中美關係、兩國文化交往和發展中發揮非常獨特的作用。

澎湃新聞報導，姚明作為籃球領域的專業人士，他在「重啟人文交流」分論壇上致詞。

姚明說道，自己作為中美文化交往的親歷者，很榮幸有機會看到籃球在文化交流中讓彼此的瞭解從平面過渡到立體。

姚明表示，籃球在美國發明後很快傳入中國，並逐漸成為中國最受歡迎的運動項目之一；籃球也與乒乓球一起為中美關係成功破冰作出了貢獻，1979年以來中美籃球交往也越來越頻繁。

姚明於2002年至2011年在NBA效力。他表示，在美國的籃球生涯是他十分重要的經歷和寶貴的財富，也讓他結交了很多朋友，而近年來，中美兩國在籃球運動多個方面的聯繫也日益緊密。

關於當前的中美關係，姚明表示，近期中美兩國在經濟、政治、文化、體育等領域的交流有所放緩，個別問題上甚至存在一些分歧，「分歧並不可怕，更重要的是我們如何思考，思考如何解決好這些分歧，並採取有效的行動。」

(旺報 )