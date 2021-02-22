南部某國立大學黃姓女大生遭控提供銀行帳戶給詐騙集團使用，因此害賴姓女子受騙2萬7000元，一審高雄地院依幫助犯詐欺取財罪判處4月徒刑，黃女不服判決上訴後大逆轉，高雄高分院認為，案發時黃女正擔任全運會聖火手，行程緊湊沒空販賣帳戶，且無法佐證他與詐騙集團有相關聯繫，因此改判無罪，可上訴。

起訴書指出，黃女士校內就讀大三的體育好手，但卻涉嫌將自己第一銀行的帳戶以不詳的代價，提供給詐騙集團使用，讓不法人士在2019年3 月26日撥打給賴女，並佯稱自己是讀冊生活網路書店及郵局客服人員，謊稱賴女在網路購物時，因系統錯誤帳戶遭重複扣款，需至自動提款機匯款，並依指示操作確認，賴女誤信詐騙集團說詞，遭騙的2萬7000元則被發現匯到黃女的帳號內。

黃女無奈表示，他因為打工轉帳需求，才申辦第一銀行帳戶，但平常消費都是使用另一個帳戶，而她曾在2019年3月24日提領2000元，作為零用金花用，隔日就搭乘遊覽車前往參加全運會聖火傳遞的活動，但卻在1、2天後在飯店發現包包內的存摺及提款卡已經遺失，懷疑是在遊覽車上遺失。

黃女解釋，由於該帳戶先前是由母親辦理，密碼也是由母親設定，她怕忘記密碼，因此將密碼寫魚片條紙，並黏貼在卡片背面，當時她有向母親表明遺失提款卡，但由於帳戶內的金額僅剩幾百元，母親便建議她等聖火活動結束後在回去補辦，卻沒想到事情演變成這樣。

一審法官認為，黃女已經年滿20歲，且是國立大學學生，具相當智識程度，應知悉金融帳戶之重要性及使用常識，但黃女竟將提款密碼寫在提款卡後面，置於暴露外洩的險境，事實有違常情，因此不採信黃女的說法，依幫助犯詐欺取財罪，判黃女4月徒刑，得易科罰金12萬元。

黃女不服判決上訴二審，高雄高分院則認為，黃女帳戶被提領詐騙款項的時間點在2019年3月26日晚間10時許，但她25日一早8點半就到中正大學參加傳遞聖火活動，直到29日，換言之，黃女必須在傳遞聖火期間將存摺、提款卡交付給詐團，但聖火活動緊湊且經過許多地點，她勢必跟詐騙集團成員密切聯繫才有辦法移交，但並無查獲雙方聯繫的相關事證，因此改判無罪。

(中時 )