富邦悍將內野手林威廷昨天在與味全龍的自辦熱身賽中開轟，今年他特別調整打擊動作，他說：「跟打擊教練與陳瑞振教練討論後，希望在打擊準備動作上做些修正，目前這樣的打擊感覺滿好的。」

林威廷近年來受到傷勢影響，加上持續有新人進來，也壓縮到他的上場空間，去年一軍出賽只有2場，泰半時間都待在二軍也只有1發全壘打，今年他也修改打擊動作，「以往打擊沒有算節拍的感覺，這樣調整就是算節奏，也跟投手有更多互動。」

林威廷表示，新的打擊方式是與打擊教練與陳瑞振討論後做出的決定，目前還在適應階段，但他自評使用新動作打擊調整不錯，節奏也更明顯，對於昨天開轟，他不感到意外，「因為最近感覺都不錯，所以開轟沒有特別意外。」

對於球隊找來新洋炮納飛猛補強內野打擊火力，林威廷認為，多少一定會壓縮到本土球員的空間，但最重要的還是要把自己先準備好，並以開季一軍為目標，「洪總用人就是視狀況好的先上，所以保持好狀況就有機會上一軍。」

(中時 )