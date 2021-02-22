花王公司也在台中捷運綠線市政府站刊登站體廣告。（中捷公司提供／林欣儀台中傳真）

台中捷運綠線去年11月展開試營運，卻因重大故障喊卡，至今恢復營運時間未定，為減少這段時間的虧損，中捷公司今年初開始以站體廣告租用的方式增闢財源，第一面站體廣告設置於市政府站、為歌手阿妹的公益廣告，目前第二檔已上架，未來其他站體也將開放。

台中捷運站體第一波廣告就設在市政府站，內容為阿妹號召「拒絕魚翅」公益廣告，租期從去年12月19日至今年1月18日，目前第二波廣告已上架，為花王公司的產品廣告，將刊登至本月底。中捷董事長林志盈說，市政府站位處台灣大道、文心路口，人潮車潮大，廣告效益相當大。

早在台中捷運綠線還沒展開試營運，其營收問題就一直是台中市議會議員討論焦點，中捷也坦承，短期內虧損是必然，但要透過開源節流的方式降低損失，原本估算去年底通車營運後，扣除各項營收與成本支出，今年虧損金額約6億5600萬元，但通車日期延後且至今未定，虧損金額勢必增加。

為降低虧損，中捷公司去年除開放列車車廂彩繪廣告，也持續開發「小綠綠」周邊商品，並於春節前後增加品項販售，吸引不少捷運迷搶購，中捷公司指出，目前「小綠綠」商品只限高鐵台中站販售，未來則規畫擴大至開放公車綁卡的6處車站販售，提高民眾購買便利性。

此外，為開源，中捷公司去年底開始也開放車站站體外玻璃貼廣告，中捷指出，除第一、二波廣告都已上架，目前陸續有不少廠商洽詢站體廣告，但因未與廣告商簽約，暫不方便透露有哪些廠商。目前計畫開放站體廣告的車站則有市政府站、南屯站，收費方式要視面積計算。

中捷強調，除了車廂、站體等處，未來也會開放構造體、柱子等處刊登廣告，但希望內容能結合城市美學，除增加中捷收入、降低虧損，也盼成為台中特色景觀。

(中時 )