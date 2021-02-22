韓國2月出口數據雖強勁，但不敵美國公債殖利率飆升與擔心中國大陸可能提早緊縮貨幣政策等利空消息衝擊，韓股22日收黑，一反早盤指數還在平盤以上游走格局。KOSPI指數收3,079.75點，下跌27.87點，跌幅0.9%。

多數權值股走跌，三星電子跌0.48％，網路業者Naver與LG化學分別跌2.89％與2.66％。至於三星電子同業SK海力士則漲2.63％。

利多消息，韓國官方22日最新數據，2月前20天韓國出口年增16.7％，高於元月前20日10.5％漲幅，得歸功於一些主要產品銷售業績好與全球需求強勁所致。

利空方面，美國10年期公債殖利率飆升，主要是市場預期美國大規模紓困方案，景氣將大幅反彈以及產生通膨環境。同時，有越來越多聲音認為中國大陸人民銀行將採取緊縮貨幣政策。

25日韓國央行利率決策會議，鑒於韓國國內現有勞動市場表現不佳，預估維持現有0.5%歷史新低不變。

外資賣超韓股3159億韓元，約2.85億美元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,110.4韓元，韓元貶值0.41%。

(時報資訊)