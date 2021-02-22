《華爾街日報》周日報導，餐廳雲端軟體公司Toast Inc計畫進行股票首次公開發行（IPO），其估值可能達到約200億美元。

消息人士透露，總部位於波士頓的Toast已經選擇高盛集團和摩根大通，作為可能在今年晚些時候上市的承銷商。報導並指出，該公司也可以考慮其他的上市選項，如出售，或與空頭公司合併，且目前不能保證Toast最終將公開上市，或尋求其他選項。

該公司尚未回應媒體的置評請求。

去年2月，Toast在投資公司TPG資本與Tiger Global Management主導的融資回合中籌集了4億美元，使其估值達到49億美元。如果Toast真的公開上市，將為美國去年以來炙手可熱的IPO市場再添火力。

糾纏一整年的新冠肺炎疫情與去年底美國總統大選的紛擾，都未能澆熄美國IPO市場的熱度，美國線上租房平台Airbnb、美國最大餐飲外送公司DoorDash、雲端運算服務公司Snowflake、金融科技公司Affirm Holdings等獨角獸，都在去年風光掛牌。

(時報資訊)