美國1.9兆美元紓困案可望於3月通過，加上全球各國央行持續寬鬆和疫苗施打進度加快，全球經濟有望全面復甦；在全球經濟復甦和國際資金充沛的雙重正面因子推升下，台股指數可望持續再創新高。保德信投信分析，上週國際資金對亞股賣多買少，買超國家以印度的7.32億美元第一，其次是僅交易三日的台股，單周買超金額達3.19億美元，再來是越南的0.43億美元，相較之下，南韓股市失血6.35億美元最多，其他東協市場如泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞皆資金淨流出1億美元以內。

街口投信分析，在選股方面，除了近期較夯的半導體類股外，街口投信建議投資人可留意5G類股和因疫情所塑造的新生活相關類股，由於今年5G手機滲透率將大幅提升由18%至40%，除了量提升之外，相關零組件ASP亦有不同幅度上漲，從次族群來看，建議可留意wifi 6、被動元件、PA和HPC相關族群。此外，因疫情所吹起居家辦公旋風，街口投信表示近期歐美不少大公司已開始表態後續將持續或永久實施WFH，WFH將不會是曇花一現，因此除了相關電子產品出貨仍維持高檔外，建議投資人可留意消費和居住模式的改變，例如：實體店面消費改成網路消費，因在家時間更多，越來越多人更重視居家裝飾、修繕和家電。

保德信投信認為，2月以來外資對台股再度轉為買超，配合目前內外資資金行情持續，加權指數短、中期均線呈現多頭排列，加上此波上漲除了電子股及相關半導體龍頭領漲外，去年表現較溫和的傳產及金融亦同步向上，包括今天觀光與運輸類股強彈，再度展現健康類股輪動，後市持續看多台股表現。

(時報資訊)