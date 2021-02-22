大陸一名新娘，婚禮中找來大學時期閨蜜當伴娘，沒想到閨蜜當天卻冷不防做出超扯舉動，突然向新郎表白：「我暗戀你很久了」，雖然新郎不予理會，新娘卻對閨蜜的誇張舉動感到痛心。

據大陸《雪花新聞》報導，新娘與伴娘是就讀大學時的室友，因為兩人個性相投，很快就成了閨蜜，這名閨蜜不僅活潑開朗，還有一個感情穩定的遠距離男朋友，當時看出新娘很羡慕，就幫她介紹社團學弟給她認識，2人相處一段時間就成了情侶。

由於伴娘與2人都相識，3人常常一起吃飯、上課，就連約會也會出現當電燈炮，雖然新娘心裡有點不滿，但認為伴娘只是神經線大條，沒有放在心上。畢業後，新娘提議找伴娘的男友一起拍畢業照，那時才知他們已經分手了。

新娘與新郎畢業後工作3年決定結婚，毫不考慮就找當時介紹2人認識的閨蜜當伴娘，希望由她來見證2人的愛情修成正果，想不到閨蜜婚禮當天，竟當著所有人的面向新郎告白：「我已經暗戀你很久了」，讓這對新人與現場貴賓當場楞住，還好新郎沒理會才結束這場鬧劇，但新娘卻被閨蜜的舉動傷透了心。

網友對伴娘的誇張行徑都無法認同，紛紛留言表示「我是女生也接受不了這樣的事，也許一生就一次的婚禮，都希望是漂亮美好的」。

(中時新聞網)