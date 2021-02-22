財政部中區國稅局表示，民眾向國內車輛產製廠商購買已繳納貨物稅車輛後，即使改裝為載運輪椅使用者車輛，仍不能申請退還已繳納的貨物稅。

立法院院會2019年底三讀通過修正貨物稅條例第12-5條文，延長身心障礙者復康巴士等五種社福車輛貨物稅免徵優惠至2024年12月31日，包括低底盤公共汽車、天然氣公共汽車、油電混合動力公共汽車、電動公共汽車、身心障礙者復康巴士等，只要是購買新車且完成新領牌照登記者，免徵貨物稅。

另外，衛生福利部公告「到宅沐浴車」為特種車，長照給付也已經包括到宅沐浴服務項目，為因應高齡化社會來到，鼓勵政府及非營利組織購置到宅沐浴車，貨物稅條例也明定專供公共衛生使用的到宅沐浴車免徵貨物稅、無優惠期限。

然而，條文為民眾購買符合載運輪椅使用者車輛規定安全檢測基準之車輛，且完成新領牌照登記者，才能免徵貨物稅。

中區國稅局進一步說明，如果是改裝車、則不在租稅優惠範圍內，舉例來說，即使民眾先購買一般車輛、再改裝為可載運身心障礙人士的愛心車或復康巴士，仍不能享有減免貨物稅優惠。

(工商 )