名模隋棠是演藝圈的辣媽代表，40歲的她保養有術，擁一張凍齡臉蛋和前凸後翹的身材，完全看不出是3個孩子的媽，親民的隋棠平時也樂於在網分享生活大小事，而隋棠今（22日）則在IG曬一系列的女兒視角照，隋棠單穿內衣睡覺辣照也跟著曝光了。

隋棠稍早在IG曬一系列的女兒視角照，她發文寫下：「嚕喜小姐攝影集 主題：愛睡覺的娘」，隋棠還幽默稱自己是模特兒，而攝影師則是4歲女兒Lucy，在一系列的黑白、零修圖照片中，只見40歲隋棠大方頂著素顏入鏡，雖然她臉上有雀斑，但隋棠五官精緻，眉毛濃密、眼睛炯炯有神，她眼周不見黑眼圈、皺紋，高顏值相當不科學。

女兒視角照，讓隋棠單穿內衣睡覺辣照跟著曝光了。（圖／取材自隋棠 Instagram）

然而，不只是隋棠顏值吸睛，她的好身材也全被女兒拍下，有一張是隋棠上身單穿內衣、趴在床上睡覺，她美背和側胸全都露，畫面性感又帶點慵懶感，同時，女兒還拍出隋棠的下衣失蹤照，單穿寬鬆上衣的隋棠，一雙纖細鳥仔腳超吸睛，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

隋棠一系列的女兒視角照，還釣出「瑤瑤」郭書瑤大讚：「好美」，網友也紛紛留言驚呼：「媽媽太美了，怎麼拍都很美」、「嚕喜小姐也太會拍了 娘美怎麼拍都好看」、「女兒視角 好可愛也好厲害呀」、「連睡覺都美」、「拍太好了吧！可以出攝影集」、「很美，喜歡嚕喜拍攝的角度」。

(中時新聞網)