徐姓女子因迷路，離家2日，霧峰分局四德派出所員警22日發現徐女，幫忙將她送回家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

霧峰分局四德派出所員警，協助迷路的徐女返家，讓其家人非常感激。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

家住中市西區五權路的43歲徐姓女子，22日凌晨1時10分徘徊在霧峰區中投西路二段內側車道，中市警局霧峰分局四德派出所員警巡邏發現徐女，疑為智能障礙語焉不詳，經人臉辨識系統聯絡上其父母，且已離家2日，順利將她送返家門團聚。

台中市警局霧峰分局四德派出所員警，22日凌晨1時10分，車巡經過中投西路二段時，發現一位女子在內側車道徘徊，員警立即上前關切，言談間發現該女疑為智能障礙，說話顛三倒四，無法說出住家地址，員警遂使用人臉辨識系統，找出該女為43歲的徐姓女子，住在8.5公里外的西區五權路上，她表示父母在睡覺，自己跑了出來。

因夜晚氣溫低，徐女自己也不知道走了多久，看起來精神狀況欠佳，員警立即將徐女先行帶返派出所休息，並提供麵包及水補充體力，也聯絡上與其同住的父母親，不過因其雙親已年邁無法接送，員警好人做到底親自護送徐女返家，讓徐女雙親，再三道謝，非常感激。

徐女父母表示，女兒19日就已離家，至今2日了，天天殷切盼望女兒歸來，今四德派出所幫忙找到其女兒，心中真的非常感激，一直再三向員警道謝。

霧峰分局長陳家銘表示，警察身為人民保母，維護民眾生命、身體、財產、安全負有重大責任，並且發揮員警「多作功德，行善事」、「菩薩心警察行」之精神，彼此以「身在公門、好修行」互相激勵，做為為民服務工作的良好示範與工作指標，提供適切關懷、協助與照顧，讓需要他人關懷之民眾，得享有尊嚴、溫馨與安全之生活環境，並展現員警親民、愛民溫暖的一面。

(中時 )