居家檢疫好友來站崗聊天借廁所被揪出開罰20萬元，陳男希望以關代罰，彰化分署表示，沒有易服勞役制度。（彰化分署提供／吳敏菁彰化傳真）

陳姓男子到疫區被隔離，朋友怕他無聊，天天站崗鐵捲門外陪聊天，每次一聊都超過15分鐘被檢舉，南投衛生局調閱監視錄影器，發現這個朋友還內急，入內借廁所，違反防疫規定，衛生局移送行政執行署彰化分署執行，陳男請求以關代罰，但行政罰鍰沒有類似刑法罰金的易服勞役制度，只好忍痛分期付款了。

彰化分署表示，26歲陳男於2019年12月間到寮國打工，2020年因碰到新冠疫情，無法繼續工作，輾轉到馬來西亞後在2020年10月18日入境台灣，依規定在南投縣水里鄉的戶籍地進行居家檢疫至2020年11月1日。

陳男的朋友擔心他在居家隔離期間無聊，在2020年10月27日、29日、31日等日，多次主動帶餐點到他在水里的居家隔離處所給他，同時在處所的鐵捲門外與他聊天超過15分鐘；聊天之間朋友因為內急，曾進入隔離處所借用廁所。陳男與朋友聊天，因為每次都超過15分鐘，已違反了衛福部所公布「居家隔離及居家檢疫對象應遵守注意事項」遭檢舉。

陳男經勸阻後，還是沒有拒絕朋友主動來聊天、借廁所，遭開罰20萬元，南投縣政府衛生局於2021年1月27日移送彰化分署執行。

彰化分署接案，陳男喊冤在寮國打工所賺的錢，因疫情滯留國外用完了，回國後打零工為生，沒有任何所得財產。表示朋友好心來陪同聊天，內急也不能不借他用廁所啊？況且也不知道這樣已經違反相關規定，希望被關不用繳罰鍰。

彰化分署承辦人告訴他，行政罰鍰沒有類似刑法罰金的易服勞役制度，最後他同意以分期方式自行繳納。沒想到聊一下天，飛了20萬元啊！彰化分署呼籲社會大眾，進行居家檢疫隔離，如果需要心理諮詢，可以撥打1925安心專線，千萬別找朋友來聊天，否則荷包一定會大失血。

這起開罰案例，讓不少人直呼「這算豬隊友嗎」、「朋友來陪聊天，要借廁所能拒絕嗎」、「借廁所也能被知道，監視得未免太天羅地網了，太恐怖了」。

彰化執行署表示，為達到行政院所要求對新冠肺炎罰鍰要「執行到位」的指示，今年1月26日起至2月26日止、實施「法務部行政執行署各分署強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」。彰化分署在此一專案期間內，針對轄區內彰化縣、南投縣衛生局所移送違反新冠肺炎居家隔離案件加強執行。合法移送執行案件共18件，目前已成功執行12件，含繳清及分期，其餘案件亦加強執行中。

(中時 )