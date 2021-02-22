網紅「館長」陳之漢直播飆罵綜藝天王吳宗憲「屁都不如」，遭台北地院刑事庭依公然侮辱罪判拘役58天，緩刑2年，須公益捐10萬元。吳另提刑事附帶民事訴訟，原本求償100萬元，北院民事庭今開庭，吳又追加求償100萬元，總共求償200萬元。

吳宗憲2019年8月5日稱網紅沒素質，館長不服氣，3天後開直播反擊，飆罵髒話並嗆吳「你甲洨也沒有人要看」、「你連屁都不如嘛，你什麼洨」。吳得知後提告，北院刑事庭依公然侮辱罪判拘役58天，緩刑2年。吳另提刑事附帶民事訴訟求償100萬元，要求公開道歉。

北院民事庭今開庭，吳宗憲的律師表示，館長迄今仍指吳先罵人，刑事判決後，還繼續在直播中嘲諷，絲毫沒有意識到自己的影響力，及對吳名譽的侵害，毫無悔意，因此針對「地下藝人總統」等非髒話部分追加求償100萬元。

館長的律師抗辯，館長並無故意侵害吳宗憲名譽，吳身為藝人，應有接受公評的包容態度，「吃洨」等字眼是館長的口頭禪，也是他能有一點知名度的原因，是在直播中夾敘夾議說出來的，不是針對吳；另本案經媒體報導，已有更正的效果，是否有必要再公開道歉，盼法官再斟酌。

(中時 )