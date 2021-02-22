台股在農曆年後持續翻騰，站穩16,000大關，今（22）日盤中高點16,579點，再創歷史新高。美國1.9兆紓困案可望於3月通過，加上全球各國央行持續寬鬆和疫苗施打進度加快，全球經濟有望全面復甦；在全球經濟復甦和國際資金充沛的雙重正面因子推升下，台股指數可望持續再創歷史。

在選股方面，除了近期較夯的半導體類股外，街口投信建議投資人，可留意5G類股和因疫情所塑造的新生活相關類股，由於今年5G手機滲透率將大幅提升由18～40％，除了量提升之外，相關零組件單位平均售價（ASP）亦有不同幅度上漲，從次族群來看，建議可留意wifi 6、被動元件、PA和HPC相關族群。

此外，因疫情所吹起居家辦公旋風，街口投信表示，近期歐美不少大公司已開始表態後續將持續或永久實施WFH，WFH將不會是曇花一現，因此，除了相關電子產品出貨仍維持高檔外，建議投資人可留意消費和居住模式的改變，例如：實體店面消費改成網路消費，因在家時在更多，越來越多人更重視居家裝飾、修繕和家電。

(工商 )