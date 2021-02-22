大同（2371）繼去年取得馬來西亞電力公司智慧電表16.5萬具及日本電力公司10萬具以上的訂單後，今年初在台電的「110年度85萬具低壓AMI智慧型電表建置案」再下一城，取得單相及三相智慧型電表共17.9萬具，標案金額約6億元，預計將於6月交貨，2021年下半年開始布建。

大同於1954年設立了全台第一座電表廠，至去年為止，已達成第2,000萬台電表產出的紀錄，在國內市占率第一。大同表示，大同電表團隊亦於2008年成功開發出全台第一具智慧電表，協助建置全國高壓工業用戶近3萬台，管理全台約60％的總用電量。累計至今，大同智慧電表產品國內外已出貨超過100萬具，其中外銷占比就超過一半。

大同表示，大同擁有核心研發能力與專業的系統設計團隊，亦自建營運檢測實驗室，與國際大廠具備同級的研發、設計、生產與檢驗等完整能力，布建智慧電表基礎建設為能源管控、節能減碳的國際趨勢，大同自力研發的智慧電表除有國際IEC認證外，更取得美國ANSI、日本JIS等認證，不僅為日本10家電力公司的合格供應商，並已先後獲得日本、馬來西亞、泰國等電力公司的訂單。

為強化海外市場競爭優勢，大同於2019年在泰國設立智慧電表生產基地，目前已順利投產出貨。

(工商 )