不少家長會替孩子將過年時的紅包「暫時」保管，不過一名小男孩昨(21日)不滿抱怨，父母親今年又將他的紅包全數拿走，理由千方百計，說要幫他存起來、繳學費，讓他相當不解，「如果不能讓我好好的拿紅包，那當初為什麼要猴急生下我？」事後更說自己再也不忍撂下狠話，「決定脫離親子關係」。

這名憤怒的小男童昨日在臉書社團「爆廢公社公開版」上發文說明，父母親每年都用各種理由、連哄帶騙的拿走他的紅包，他表示，每年的紅包對他來說是一年一次的年終福利，而他也早已規劃好今年的購物清單，但父母親連這點小確幸都不給，讓他難過的說，「奪走我一切的父母，擺明了是要把情況逼到無法收拾的局面，我認為我真的被白養這麼大了，這一切都白費了」。

對於父母的舉動，讓他無法接受，更說他要拋下一個震撼彈，「我決定脫離親子關係，我也是走投無路下做的決定，父子、母子，就做到今天」。他更表示若被同學知道紅包又再次全數被父母拿走，開學後肯定會相當沒面子，他不容許再這樣被踐踏，更說這種父母不孝順也罷，還要各位網友不必苦勸他，「我有自己的哲學觀念，我決定的事，就是不可能更改」。

貼文發出後留言區蓋起高樓，網友們紛紛大嘆，「你爸媽生你也真可悲，不知感恩小孩，真枉然」、「你的紅包也是你爸媽包給別人的回禮，好嗎？」、「發這種文！應該毛還沒長齊吧」、「好喔，慢走不送」，不過也有網友認為這文章是反串文，「有廢到，這裡是爆廢大家別太認真」、「認真就輸了」、「原PO真懂反串，笑死」。

(中時新聞網)