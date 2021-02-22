2021年台北國際電腦展（COMPUTEX）今年推出虛實整合展覽平臺，展前將舉辦的「台北國際電腦展創新設計獎」(COMPUTEX d&i awards)，也關注疫情下快速成長的零距離、遠端、防疫等熱門議題，首次新增「遠端、零距離創新科技應用及服務」與「防疫、智慧醫療應用」等項目。

今年台北國際電腦展（COMPUTEX）將推出虛實整合展覽平台-「COMPUTEX 2021 Hybrid」，以「實體活動」與「#COMPUTEXVirtual線上展」結合的創新模式，匯聚頂尖技術與產品，共築全球科技生態系。貿協表示，為激勵業者持續投入創新與研發，「台北國際電腦展創新設計獎」(COMPUTEX d&i awards)於今(22)日起徵件，得獎產品也將首次透過虛實整合方式展示與推廣，歡迎全球資通訊業者踴躍報名角逐，運用COMPUTEX平台展現創新成果與研發能量。

COMPUTEX 2021展覽聚焦第五代行動通訊（5G）、人工智慧與物聯網（AI & IoT）、邊緣運算（Edge Computing）、高效能運算（HPC）、資訊安全（Cyber Security）、電競（Gaming）、創新與新創（Innovations & Startup）等七大主題。此屆COMPUTEX d&i awards呼應展覽趨勢，參賽類別除涵蓋「智慧自動化與機器人」、「物聯網裝置及應用」、「電競設備與遊戲內容」及「新創」外，更關注疫情下快速成長的零距離、遠端、防疫等熱門議題，首次新增「5G硬體及應用」、「邊緣運算及高效能運算應用服務」、「資訊安全與隱私保護」、「遠端、零距離創新科技應用及服務」與「防疫、智慧醫療應用」等參賽項目。

貿協強調，此次所有獲選產品、解決方案，將透過#COMPUTEXVirtual線上展「d&i awards專區」，展開為期6個月的推廣，獲獎廠商更可透過#COMPUTEXVirtual線上展虛擬攤位及TTS Match媒合系統，與全球買主及媒體進行線上商談。

邁入第13屆舉辦的COMPUTEX d&i awards已成為全球資通訊指標獎項，前屆（2019年）共吸引來自美、德、法、荷、丹麥、中國大陸等9國業者參與，計有AMD（超微）、SIEMENS（西門子）、宏碁、華碩、 DELL (戴爾)、微星、技嘉、威盛、韓國新創公司Lululab及上海商米科技等39家業者獲獎。今年COMPUTEX d&i awards報名即日起開跑至4月16日截止。

(時報資訊)