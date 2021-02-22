基隆市中正區富貴市場使用40多年，市府基於安全考量決議拆除，22日數十名攤商到基市府前拉白布條抗議，對此，產發處回應表示，去年經專業建築師鑑定，建物為海砂屋，安全結構有問題，為維護市民公共安全，必須全棟拆除，已公告於2月27日停止營業，3月1日廢止使用。

在地數十年的攤商表示，市府沒有經過任何協商程序，硬要求攤商搬離，雖然搬遷時程延至3月1日前，但攤商認為，大樓雖有些破舊，還不到必須強制撤離的狀況，仍有其他補強方案可以施行，希望政府重啟跟攤商的協商，重做市場房屋節構的鑒定，與大樓補強的可行性評估。

基隆市中正區富貴市場大樓為海砂屋，4樓天花板剝落，鋼筋水泥外露，險象環生。（吳康瑋攝）

產業發展處長黃健峰回應表示，富貴市場經技師鑑定確實具危險性，市府協商後決定拆除。（陳彩玲攝）

對此，產業發展處長黃健峰回應表示，富貴市場經技師鑑定確實具危險性，市府協商後決定拆除，去年8月開始告知攤商、住戶搬離，市長林右昌也向攤販和在地居民詳細說明處置措施，不僅如此，去年9月也沒有再收取租金，過程中，不斷協助攤販轉介到其他公有市場，至今已過半年緩衝期，基於攤商、住戶、消費者安全，還是希望攤商能盡速搬離。

市場及商業發展科長龔強進一步說明，富貴市場建築為海砂屋，氯含量嚴重超標逾20倍，4樓天花板曾剝落，多次進行維修，仍未有成效，外牆也有石塊掉落現象，才決定拆除，他說，去年開始協助攤商尋找閒置攤位，並多給予半年寬限期，此外，攤商搬到新市場，也享有租金減免等優惠，不斷想盡辦法降低攤商負擔。

據了解，大樓一樓為市場，總共有12個攤位、二樓是里民活動中心、三樓有15戶住家及1間倉庫，四樓日前天花板剝落現為空地。龔強指出，目前只剩4攤商、3住戶還沒有撤離，將持續協助輔導，全力讓大樓、市場在3月1日前廢止使用、停止營運。至於攤商訴求給予拆遷補償費，基市府表示，本案非公共工程拆遷，已多次告知「於法無據」，未來市場拆除後也不會重建。

(中時 )