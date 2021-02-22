乱彈阿翔去年與浩子搭檔主持《台灣金頌》勇奪金鐘綜藝節目主持人獎，達成三金大滿貫，他今（22）正式宣布未來將與寬寬整合行銷合作，並公開接下來一連串的音樂創作及全新綜藝節目的製作計畫，化身「平凡引歌者」再出發。他在2019年與助理小波結束7年婚姻，恢復單身後坦言期待新戀情，也想要生小孩，不排除先有後婚。

乱彈阿翔今與B.T.O.D一同出席記者會，他年初接到寬寬整合行銷總經理陳功儒邀請擔任金音獎總策展人，雖然後來沒拿到案子，雙方卻一見如故、相談甚歡，陳功儒說，第一次去淡水找他，他侃侃而談4小時，還拿出冷凍了三年的鮪魚做了味增烤魚，非常好吃，當天兩人一路聊吉他，覺得料理佐音樂是最美味的，而促成了開新節目的計劃，找了直播平台跟電視台，要做以音樂配料理的節目。

談到新節目搭檔？乱彈阿翔直言：「首選是浩子。」但對方有要求還是要看一下本，他也將邀請歌王歌后萬芳、孫燕姿、蔡健雅上節目，搞笑說要把蔡健雅的蛋糕拿來炒，新節目預計一個月半之內開錄，明年在高雄舉辦「好呷音樂節」。

乱彈阿翔曾與助理小波秘婚，前年離婚，他表示「很乾淨，沒有複雜的問題」，他恢單後開始做菜，謙稱「我都亂做的，無菜單料理」，未來是否期待新戀情？他笑說，「除非壞掉，當然要期待啊，這是正常的，但是要隨緣」，心目中理想對象「順眼就好了」、「年輕一點」。

他過年回家陪父母圍爐，父母盼他傳宗接代，他安慰老人家說，「好，我直接生」，還揚言要生5個。他直言，「我現在觀念是這樣，結婚不是太重要的事情，相處比較重要，想是會想生小孩，不結婚也可以」。他過去結婚未公開喜訊，未來若有好消息，「真的生出來是一個實體的時候，會分享喜悅。」

乱彈阿翔今與街舞男團B.T.O.D一同出席媒體餐會。（盧禕祺攝）

乱彈阿翔今與宣布加盟新東家寬寬整合行銷。（盧禕祺攝）

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