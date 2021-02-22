【旅遊經 張語柔報導】

日本岩手縣的北上市立公園──「展勝地」於1921年開園，今(2021)年將迎接開園100周年紀念，名列陸奧三大櫻花名所、「日本櫻花100選」而廣為人知，預計於4／15～5／5舉辦盛大的「北上展勝地櫻花祭」，屆時櫻花祭登場，鯉魚旗飛舞將超級壯觀！位於北上川河畔的北上市立公園「展勝地」是眾所皆知，面積約2萬9300平方公尺的公園裡，種植吉野櫻、山櫻花等約150個品種的櫻花相互爭艷，大約1萬棵的櫻花，擁有北上川旁綿延約2公里的櫻花大道樹齡更是超過90年之久。另外還有10萬棵的杜鵑花。

1990年獲選了日本櫻花之會的賞櫻名所百選之一。並且與青森縣的弘前、秋田縣的角館兩處並稱為「陸奧三大賞櫻名所」。在每年櫻花盛開的4月至5月期間舉行的「北上展勝地櫻花祭典」時會有許多的賞花遊客來訪，熱鬧非凡，尤其在夜晚之際，還點燈照亮櫻花大道，更是魅力四射。

腹地寬闊的北上展勝地，賞櫻方式相當多元，北上川遊覽船與小船皆有運航，可體驗自船上賞櫻，或是搭乘充滿懷舊風情的觀光馬車，從粉嫩的櫻花迴廊下方穿梭而過。此外，北上川正上方還會架起約300條鯉魚旗，跨越川面隨風飛舞相當壯觀，而在夜間點燈的點綴之下，更能飽覽夜櫻映照在水上的絕美景色。

(中時新聞網)