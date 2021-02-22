網路紅人「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）談話風格辛辣，加上她擁有混血五官、魔鬼身材，也讓蕾菈擁超高人氣，個性直爽的她，去年在網上宣布要「封奶」後，就有粉絲因為她不再瘋狂露奶而退追蹤，不過蕾菈近日則罕見在網上大解放，她曬出低胸照、解放渾圓北半球，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

蕾菈日前在IG曬出一系列辣照，只見蕾菈身穿深V短版的針織上衣和短裙，她還霸氣地把傲人胸氣放在桌上，讓蕾菈的上圍呼之欲出，大解放的蕾菈還火辣抬腿，邪惡視角讓她的腿根若隱若現，蕾菈也直呼：「這幾張我都很滿意 只准你們說我好看」。

蕾菈罕見曬好身材，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛留言讚：「好看」、「第一張好爆」、「羨慕蕾菈的身材」、「必須刷一排火辣～」、「太正啦蕾菈」，但卻有人質疑蕾菈辣照是靠P圖「肯定是用修圖軟件裏，放大眼睛的功能內放大胸」，蕾菈則現身駁斥：「才沒有咧」，還有人問她「假奶？！」還釣出蕾菈正面回擊：「最好是啦」。

蕾菈除了正面駁斥是修圖外，她也在留言中提到：「老闆說有時候的露不是露，全封奶也不見得是好事，於是我就是偶爾發發，你們偶爾看看，我愛老闆」，字裡行間展現滿滿的高EQ，網友也留言讚：「適當的露才是最美」、「最喜歡蕾菈做自己了」。

(中時新聞網)