金門縣等7縣市應邀加入國家隊，共同參與運用海運用海廢寶特瓶成功製出「潯寶衣」的計畫。（金門縣環保提供）

環保署邀集全台7縣市運用海廢寶特瓶，成功製出第1件廢物再利用，款式和材質相當不錯的「潯寶衣」。海岸線長達百餘公里，去年清出170公噸海洋垃圾的金門縣，也由環保局加入國家隊研發計畫，分享海洋大縣的榮耀。

環保局說明，海洋生物包括海龜、鯨鯊常因誤食海洋廢棄物如漁網、塑膠袋、寶特瓶，而遭受嚴重的生命威脅，相關海洋廢棄物已是國際社會共同關注的議題。環保署鑑於台灣也是海洋國家的一員，積極推動海洋廢棄物循環利用，去年在「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」下，邀集桃園市、嘉義縣、屏東縣、台東縣、連江縣、金門縣及澎湖縣等7個縣市環保局參與挑戰完全以各地淨灘的海廢寶特瓶為原料，透過高品質的再生利用技術製成衣料。

這項全球第1項由國家帶隊產製海廢寶特瓶衣料，具試驗性目標的計畫，在國內知名紡織大廠技術合作下，成功製造出96％材料為海洋廢棄寶特瓶、獨一無二的「潯寶衣」，展現研發團隊從7縣市蒐集的8噸海廢寶特瓶中，挑選出可用的3.8噸做為原料，再經後續貯存、分選破碎、紡紗及織布的繁複流程，成功製作出1500件的成果。

縣環保局指出，四面環海的金門，每年因為洋流及東北季風帶來大量的海廢，去年全縣總計淨灘長度約871公里，清出約170公噸的海洋垃圾，從中挑出符合此次實驗標的物透明寶特瓶共770公斤，提供環保署主持的研發團隊使用。

(中時 )