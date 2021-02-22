中市府觀旅局邀請大家來台中安心旅遊，享受獨特的文化景觀及高品質的休憩環境。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

中市府觀旅局邀請大家來台中安心旅遊，享受獨特的文化景觀及高品質的休憩環境。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

中市府觀旅局邀請大家來台中安心旅遊，享受獨特的文化景觀及高品質的休憩環境。（觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

228連假即將到來，台中市觀旅局推薦多處好景點，擁有豐富自然美景、人文薈萃的台中屯區是極佳選擇，包含霧峰、烏日、大里及太平區等，各有其魅力所在，值得民眾到此一遊來趟迎春之旅，為新的一年開啟美好序幕。

局長林筱淇表示，在這春暖花開的時節出外散心踏青，而擁有豐富自然美景、人文薈萃的台中屯區是極佳選擇，由於前仍為防疫期間

觀旅局力薦景點包括舊稱「阿罩霧」的霧峰，區內的國定古蹟霧峰林家宮保第園區是台灣第一閩南式建築，目前開放參觀的範圍有宮保第、大花廳、草厝三個建築群落，其中宮保第為台灣僅存的清代一品官宅，大花廳則是福州色彩濃厚的戲台，草厝顧名思義是三合院制式的草屋，象徵林家崛起時篳路藍縷的歲月，含有莫忘初衷之意，霧峰林家宮保第園區擁有的百年風華藝文氣息值得遊客細細品味。

此外，烏日知高圳步道全長3公里，步道入口至好漢坡頂峰學田山高低落差僅約80公尺，屬平緩易走之步道，因此一年四季皆可見到民眾扶老攜幼前來健走。知高圳原是汲取筏子溪溪水供給農田灌溉之用的引水道，現今則成為舒適的健行路線，周邊植物種類繁多，如阿勃勒、野生蓮霧、桑葚、青松、老榕等林蔭茂盛，遊客可在旅途中稍作休息欣賞自然美景，忘卻煩憂。

而大里的康橋水岸公園內有座著名的「興大康橋」，其外觀仿英國康橋而建，日間天光雲彩伴隨橋廊倒映於水面有如明鏡，入夜橋廊兩側點燈後，水中的倒影彷彿架起了另一座橋梁隨著水波搖曳生姿，宛如詩人徐志摩《再別康橋》場景再現。其周邊規劃濕地、魚梯、廣場、自行車道等設施，相當適合全家大小一同出遊迎接春天。

太平酒桶山上的觀景台上可俯瞰整個大台中、彰化、南投，山脈溪流近在眼前，日間有晨曦雲海，到了傍晚則是橘紅夕陽，夜間另有美麗迷人的夜景；尤其大雨過後彩虹雲海盤踞山間猶如海上小島，山谷中千變萬化的自然美景令人流連忘返，回味再三。另外山上有民宿、休閒農場、餐廳、咖啡店等，對於想過夜住宿的朋友十分方便，出遊前建議事先預約以免向隅。

(中時 )