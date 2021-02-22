彰化交流道火燒車 200多萬英國名車成廢鐵（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化交流道火燒車 200多萬英國名車成廢鐵（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化交流道火燒車 200多萬英國名車成廢鐵（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化交流道火燒車 200多萬英國名車成廢鐵（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號彰化交流道下午1點多發生火燒車，66歲洪姓駕駛RANGE ROVER休旅車，行經國道1號彰化路段，發現引擎室冒煙，緊急下彰化交流道後趕緊將車駛往路邊，駕駛才下車，車頭轟得一聲起火狂然，駕駛心臟怦怦跳，命懸一線，愛車化成一團熊熊烈火，燒成了一團爛鐵，驚魂未定、痛徹心扉。

警方調查，駕駛上國道1號王田交流道後即一路南下，車子才開到彰化路段時，突然感覺車子油門卡卡，緊急下交流道後，發現引擎室冒煙，趕緊下交流道後停到彰化交流道下方涵洞後跳車，才下車子瞬間起火。

彰化消防局第一消防大隊緊急趕赴現象搶救，整部車頭已經超成一團火球，火舌狂噴，消防人員布水線、噴泡沫搶救，約10多分鐘後控制火勢。

RANGE ROVER攬勝休旅車為荒原路華Land Rover旗下一款名車，為英國的全地形車和運動型多用途車品牌，這起突如其來來的火燒車，起火原因警消還在進一步調查當中。

(中時 )