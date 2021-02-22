畜禽於屠宰作業流程中，屠體易受到畜禽體表及腸道中常在食媒性微生物，包括沙門氏桿菌、彎曲菌、李斯特菌及大腸桿菌等的污染，動植物防疫檢疫局為管控屠宰場合理及正確使用食品級含氯消毒劑，以確保肉品衛生及維護消費者食肉安全，特訂定「屠宰場使用食品級含氯消毒劑應注意事項」供屠宰業者遵循。

防檢局指出，含氯消毒劑在美國、日本、加拿大、澳洲及紐西蘭等國，已廣泛使用在屠宰場，因此參考世界各國含氯消毒劑的使用方式，特定訂「屠宰場使用食品級含氯消毒劑應注意事項」，明確規範含氯消毒劑適用範圍、種類成分、使用方法及操作保存方式等，並要求全國屠宰場所使用之消毒劑應購自登錄於衛生福利部食品藥物管理署「非登不可」平台（https://fadenbook.fda.gov.tw/pub/index.aspx），期使屠宰場合理及正確使用含氯消毒劑。

防檢局表示，2020年12月已推動屠宰場肉品衛生安全管制系統（HACCP），2021年2月又訂定「屠宰場使用食品級含氯消毒劑應注意事項」，供全國畜禽屠宰場遵循辦理，並內化成為HACCP系統管制作業一環，有效提升屠宰衛生水準。

防檢局強調，經屠宰衛生檢查合格且在屠宰衛生檢查人員管制下之畜禽產品才印（貼）有「防檢局屠宰衛生合格」標誌。因此籲請消費者一定要選購印（貼）有該標誌之禽肉產品，才是衛生有保障的國產禽肉，以確保自身及家人健康。

(工商 )