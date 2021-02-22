英國人力資源協會(The Chartered Institute of Personnel and Development，CIPD)22日表示，由於過去三個月景氣前景似乎變得光明許多，英國企業也現出尋找人才意願，且是一年以來最強勁的一次。同時，有意縮減人力公司行號，也漸漸少了許多。

成立於1913年的CIPD為英國人力資源協會，是一個專門研究人事管理的專業組織，也是世界上人資方面最悠久與具權威性協會。

CIPD最新調查，有56％企業計劃在未來幾個月內增加員工人數，比例高於2020年底的53％，但低於疫前有意增員的66％。

不過，計劃裁員的公司比例，從上季的30％急劇降至20％。

不過，CIPD表示，若英國財長在3月3日預算案中，不提供企業就業支持的話，失業率可能就此急速增加。

CIPD補充，民間企業現在就要調整今年人力需求還嫌過早，不過如果政府不將現有無薪假延至6月底，或者景氣又遭受其它意外打擊的話，可能就另當別論。

現在鎖國的英國，正在進行且預定4月30日結束的大規模無薪假計畫，獲得兩成英國企業主熱烈支持。

英國商會(British Chambers of Commerce)上周提出警告，其兩成五的企業成員表示，若4月底結束無薪假計畫，屆時還是感受到疫情威脅到自己生意的話，就會進一步裁員。

CIPD指出，目前企業若要大動作找新員工的話，醫療保健，金融，教育與IT產業最積極。不過，相關服務業最沒意願，尤其目前英國還沒解除鎖國政策。

該份調查與藝珂人事顧問(Adecco)協力完成，在1月5日至1月30日期間，訪問了兩千位企業主。

(時報資訊)