員林市公所首辦元宵燈會，除夕夜已正式點燈，其中鳳梨公園防疫超人燈區還設置臨時貨櫃，供賞燈民眾入內互動體驗，元宵夜起將設置AI腦波偵測儀，讓民眾透過腦波賽車遊戲，體驗智慧醫療專注力訓練。

鳳梨公園鄰近龍燈公園，位處員林大道、台一線中山路北側交叉路口，由員榮醫療體系認養打造成防疫燈區，在鳳梨裝置藝術地標周邊打造3D立體彩繪步道、夜間燈飾燈景，與防疫超人、金牛主燈，盼「牛轉疫情」。

員榮醫療體系在員林市龍燈公園附近的鳳梨公園打造防疫燈區，還設置臨時貨櫃規畫免費的互動體驗，其中腦波賽車遊戲，藉由腦波偵測儀，讓體驗者感受科學念力的神奇，藉此訓練專注力，體驗最新的智慧醫療。（謝瓊雲攝）

員榮醫療體系在員林市龍燈公園附近的鳳梨公園打造防疫燈區，還設置臨時貨櫃規畫免費的互動體驗，其中腦波賽車遊戲，藉由腦波偵測儀，讓體驗者感受科學念力的神奇，藉此訓練專注力，體驗最新的智慧醫療。（謝瓊雲攝）

員榮醫療體系在員林市龍燈公園附近的鳳梨公園打造防疫燈區（謝瓊雲攝）

員林市元宵燈會，位處台一線北端的鳳梨入口意象地標，由員榮醫療體系打造防疫燈區，盼牛轉疫情，除了有夜間燈飾造景，還規畫互動活動讓賞燈民眾順道體驗智慧醫療。（謝瓊雲攝）

除了貼心規畫免費停車空間，民眾前來賞燈打卡還能換口罩，平日晚間與周休例假日還有互動體驗區，除了有最夯的SWITCH健身環、智慧長照應用與復健訓練HappyGoGo團體運動，及神奇的腦波賽車遊戲，平日晚間及周末全天都有專人進駐服務，讓賞燈民眾可以入內免費體驗。

臨時貨櫃屋內放置AI腦波偵測儀，透過額頭和後頸6個貼片，不斷蒐集腦波訊號，讓民眾以腦波控制電腦賽車遊戲，從中訓練專注力，也感受神奇的科學念力，十分新奇有趣。

宏智生醫技術長翁昌新表示，SEA評估系統是透過腦波儀作為智慧溝通介面，而腦波賽車遊戲，則是透過腦波儀將蒐集到的腦波訊號傳至電腦供AI演算法分析判讀專注程度，進而影響遊戲中的賽車速度。

員榮醫院特助王暑衛指出，去年攜手宏智生醫引進SEA腦波壓力評估系統，主要將AI腦波偵測儀應用於檢測憂鬱症、失智症患者的腦波變化，但未來腦波儀也可反過來應用於專注力訓練，協助過動者、漸凍人控制自我腦波，腦波賽車體驗遊戲就是根據此原理設計。

(中時 )