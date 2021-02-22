為防治荔枝椿象、營造永續生態環境，台中市農業局輔導豐原區農會、霧峰區公所向農委會苗栗區農改場申請「平腹小蜂種原及冷處理量產技術非專屬授權」，22日在苗栗區農業改良場生物防治分場進行簽約，攜手飼養荔枝椿象天敵「平腹小蜂」，透過生物防治降低荔枝椿象族群密度。

農業局指出，為有效推動生物防治，自2018年起輔導豐原區農會、霧峰區公所設立2處飼育中心，辦理平腹小蜂繁殖工作。

中市申請平腹小蜂技術非專屬授權。（農業局提供／陳淑娥台中傳真）

平腹小蜂為卵寄生蜂，是荔枝椿象的天敵，平腹小蜂可將卵寄生於荔枝椿象卵中，造成椿象無法孵化，經過20天平腹小蜂羽化後，會繼續於田間寄生荔枝椿象卵，逐年降低害蟲數量。

農業局表示，為提升防治效率，這次特地向苗栗區農業改良場申請技術授權，利用蓖麻蠶卵或柞蠺卵作為平腹小蜂的代用寄主，大量繁殖逾500萬隻平腹小蜂，並配合荔枝、龍眼生長週期及荔枝椿象產卵期，輔導霧峰、太平、大里及神岡區等農會，在台中主要荔枝與龍眼產區釋放，避免花期用藥造成蜜蜂傷亡，可確保農民收益也兼顧生態環境。

(中時 )