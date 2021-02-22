警方在嫌犯身上找到大麻餅乾，另在機車內找到大麻煙彈。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

25歲宋姓男子在網路貼出毒品交易訊息，遭新北市新莊分局福營派出所警員發現後實施誘捕偵查，19日晚間雙方約定在泰山地區交貨，送貨的25歲宋姓男子將含有毒大麻的餅乾交給員警時，當場被捕，同夥25歲的翁男也一併落網，但經查身分赫然發現宋男竟是陸軍特戰指揮部上兵，警員也依規定通報軍方。

據悉，新莊警方在19日網路巡邏發現販毒訊息，宋男PO文表示「毒品咖啡包價位都不同」還刻意貼出小丑跟骷顱頭的咖啡包，暗示可進行交易，福營派出所警員喬裝買家與對方相約面交時，宋男先拿著二級毒品大麻餅乾與警員進行交易，警員確認物品為毒品後，當場表明身分，此時同夥翁男出現，宋男見狀大喊警察後棄友拔腿就跑。

查緝警員緊追在後，宋男往巷弄內狂奔，但員警騎機車立刻就追了上前，跑不到300公尺就被攔下逮捕，另一名翁男也被員警上銬逮捕，員警除了搜出大麻餅乾32.78公克外，也在2人駕駛的自小客車內搜出大麻菸彈5.08公克，將2人依毒品條例當場逮捕。

據了解，事後清查發現宋男竟然是現役軍人，目前擔任上兵，疑似利用休假期間，夥同友人一同在網路上販售毒品，警員也火速通報軍方，除了要追查毒品來源外，更要釐清是否有其他軍人涉案。

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(中時 )