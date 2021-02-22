見賢思琪社會福利公益基金會與宏國集團合作，推出「社工快樂住宿專案」，自3月8日起至4月30日，旗下9家飯店開放3,000個房間，讓全國社工可以免費入住，還可享有元氣早餐。

「社工快樂住宿專案」自2月22日起開放申請，截止日為3月3日，使用期限則為3月8日起至4月30日。

參與活動的9大飯店包括：台北內湖凱旋酒店、台北阿樹國際旅店、台北凱撒大飯店、台北凱達大飯店、Hotel Cham Cham 趣淘漫旅-台北、板橋凱撒大飯店、Hotel Cham Cham 趣淘漫旅-台南、墾丁凱撒大飯店、Hotel Cham Cham 趣淘漫旅-台東。

見賢思琪社會福利公益基金會指出，本次活動是為了響應世界國際社工日（3月的第3個星期二）及台灣社工日（4月2日），基金會董事長同時也是宏國集團副董事長林鴻道，開放集團旗下遍及北中南東的9間飯店，不計收益提供免費住宿，希望社工能給自己放個假，之後再充滿能量繼續回饋服務社會。

林鴻道指出，社工是為大家奉獻多但卻最常被忽視的一群人，面對日趨複雜的家庭與社會的問題，以及人力、資源不足的艱鉅挑戰，社工不僅需要各界的關注，更應受到肯定與敬佩。宏國集團常年從事各項公益活動，本著取之於社會，用之於社會的精神，成立見賢思琪基金會更希望能有別於其他公益團體機構，在較少人關注的社會福利事務上多盡一份心力。

活動網址為：https://www.grandvision.org.tw/project_happystay.asp

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