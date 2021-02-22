嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）迅速蔓延，為了防堵疫情，各國也加快疫苗研發的腳步。透過勞動部「青年就業旗艦計畫」的協助，一個26歲、畢業於中原大學化工所的研究生不但順利獲得國內疫苗研發廠聯亞生技進用擔任製程助理工程師一職，也是公司積極培育的生力軍。

勞動部「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業以「先僱用，後訓練」的方式進用15至29歲青年，提供工作崗位訓練機會，訓練每位青年最高補助企業10.8萬元訓練費，並特別安排職場導師制，依訓練課程規畫並進行個別指導，一方面快速養成產業所需人才，也協助青年順利與職場接軌。

俊緯在校時曾於台塑企業實習，由於對製藥產業深感興趣，因此放棄其他產業的研發職務，想嘗試投入製藥業生產，卻苦無相關經驗而遲遲無法入行。在偶然的機會下，俊緯參加「青年就業旗艦計畫」，任職於聯亞生技擔任製程助理工程師，工作內容為胜肽疫苗生產製程、無菌操作、製程放大測試及藥廠GMP文件撰寫等，也是他出社會後的第一份工作，訓練期間不僅獲4萬元以上薪資，訓後一年更調薪約3,000元，積極的學習態度與工作表現深獲公司肯定。

「青艦計畫讓我從零開始也能實現夢想！」公司安排具豐富經驗的主管擔任職場導師，讓無經驗的俊緯在前期可按照導師設計的培訓計畫按部就班、穩紮穩打地熟悉工作內容與產業狀況。經過培訓後，俊緯對公司的胜肽疫苗生產製程實務有一定了解，也具備無菌操作技術，並參與法商SEPPIC到廠協助的製程放大測試，目前也正努力學習累積更多實務經驗中。

「青年就業旗艦計畫」訓練職缺含括技術服務業、醫療保健業、製造業、運輸業等不同行業，目前線上有光洋應用材料科技公司化學工程師、韓國化妝品龍頭愛茉莉太平洋在台分公司行銷專業人員、瑞士藥廠研發分析專員、高雄捷運資訊工程師、晶華國際酒店工程人員等灸手可熱的職缺，有興趣的青年朋友千萬要把握機會，趕緊上「青年職訓資源網」報名。

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