為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，109學年度第2學期失業勞工子女就學補助今(22)日起開始受理，除原有紙本申請方式外，失業勞工可透過新增的線上方式提出就學補助申請，申請時間至3月17日截止。

本次補助除了傳統紙本郵寄申請方式外，新增線上申請方式，申請人可於受理期間內，至勞動部官網的「失業勞工子女就學補助線上申請系統」以自然人憑證提出申請。

資格部分，非自願離職失業勞工，於申請截止日前失業期間達1個月以上(即2021年2月17日以前失業)並經核付失業給付者；另外勞工於申請截止日前(2021年3月17日)已就業，但在前一年內(2020年3月17日至110年3月16日)非自願離職並經核付失業給付，且就業期間未超過3個月者，仍可提出申請。

不過除了上述兩條件，申請人須符合個人及其配偶108年度綜合所得總額須在148萬元以下、申請人至今年3月17日以前未請領勞保老年給付且未參加政府機關促進就業性質相關措施、須有子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者。

本次申請補助金額部分，失業勞工就讀公立高中職子女每學期每名補助4000元，私立高中職子女每名補助6000元，公立大專校院子女每名補助1萬3600元，私立大專校院子女每名補助2萬4000元。

此外，對於獨力負擔家計者如離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等，或是子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成。以同時有2個子女就讀私立大學為例，每名子女可獲得2萬4000元再加2成的補助即為2萬8800元，2名子女合計為5萬7600元。

勞動部提醒，若已依教育部「高級中等學校免學費方案」規定已免學費者，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。

(中時 )