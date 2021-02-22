大陸網紅周揚青去年毀滅性分手羅志祥（小豬），不僅踢爆他出軌，還愛玩多人運動等醜聞，導致他形象全毀，演藝事業大停擺，反倒周揚青人氣翻漲，還參與陸綜《潮流合夥人》，事業運大開，不過今(22日)陸網卻瘋傳她疑似和羅志祥復合，引起網友熱議。

有網友在大陸論壇發文，表示看了《潮流合夥人》，某次歐陽娜娜送大家卡通玩偶，並要他們自己選喜歡的，結果周揚青選了小豬造型的玩偶，歐陽娜娜還調侃她「我就知道妳會選這隻豬」，結果周揚青聽完很害羞的笑了。

這名網友認為「不是有別的意思不至於害羞笑吧？」另外，周揚青21日在微博小號發文「希望今天做出的決定，在未來永不後悔」，有粉絲留言問「這個決定什麼時候能告訴我們？」周揚青回答「過兩月吧」，讓不少人都猜測她應該是談戀愛了。

網友發文揪周揚青復合羅志祥關鍵。(圖／翻攝自微博)

周揚青發文疑似有新戀情。(圖／翻攝自微博)

剛好，21日羅志祥也在IG限時動態發文表示「下定決心要做一件事就要努力去做，不要三分鐘熱度，不然你做什麼事都很容易半途而廢」，並附上量體重照片，雖然看起來是在講減肥，但似乎和周揚青曬食物的照片似有所對應。

不過也有人認為周揚青說的曖昧對象或許是陳偉霆，因為兩人在《潮流合夥人》中互動不錯，私下關係也很好，但也有不少網友看完之後，只覺得一切都是原PO「腦補」造謠。

(中時新聞網)