調查新冠病毒起源的世界衛生組織（WHO）獨立專家透露，他們將在初步報告中提供2大未來調查方向，包含目前已知武漢首例確診者的接觸史以及華南海鮮市場的供應鏈，專家指出大陸專家早該在好幾個月前就完成這2大線索的調查，但他們驚訝發現，大陸專家們竟然沒有做。

武漢爆發新冠疫情恐更早更廣泛。

世衛獨立專家小組1月赴大陸武漢調查新冠病毒起源，9日的記者會上專家小組表示未來將發布初步調查報告，建議未來調查方向。美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，根據熟悉報告草稿內容的專家透露，調查小組的建議包含2大方向，包括針對目前已知的首位武漢確診者的接觸史進行調查，以及進一步追查最初傳出群聚感染的華南海鮮市場的上游供應鏈。

首先，獨立專家將會要求追查目前大陸科學家及世衛專家共同認定的首位確診病患接觸史，這位武漢病人於12月8日確診，儘管大陸官方並未公布這名患者的個人身份，不過專家透露，他是一名40多歲的上班族，沒有出國旅遊史和接觸史，和妻子、小孩住在一起。

17名專家小組成員之一的達斯札克（Peter Daszak）表示，專家小組和這名首位已知患者見過面，顯示他的父母拜訪過武漢當地社區一間販賣野生動物的濕貨市場，不過不是外界熟悉的華南海鮮市場。他說這個線索相當重要，讓他知道武漢有其他市場也販售野生動物，並不是只有華南海鮮市場。

達斯札克也指出，大陸專家告訴他們這名患者的父母新冠病毒檢測為陰性，不過似乎沒有進一步追查2名長者在市場的接觸史。他說一旦檢測結果為陰性，似乎沒有明確理由要調查接觸史，不過現在確實值得這麼做，「因為我們了解新冠病毒在武漢傳播的一些事。」

達斯札克透露，這名首位已知患者和華南海鮮市場並無關聯，他過著「典型都市人的生活」，沒有參與多人的體育活動，最大嗜好是上網。

新冠疫情流行之初的武漢濕貨市場狀況。

世衛獨立專家小組的第2大建議是立即對華南海鮮市場的供應鏈展開調查。達斯札克表示，大陸科學家提供專家小組一張農場名單，包含供貨給華南海鮮市場的雲南、廣西、廣東等南部各省農場。

建議措施包含親自到這些農場視察、為農人進行病毒檢測、訪問、檢測他們的親友，以及找出是否有比武漢更早的疫情爆發證據。

達斯札克指出，大陸專家已經調查過湖北省以及周遭的野生農場及上游廠商，不過並沒有造訪那些世衛專家小組「最感興趣的」南部農場。

他說檢測這些上游供應鏈將有協助科學家了解在武漢傳出人傳人之前，哪種動物是新冠病毒的中間宿主，達斯札克說或許早在11月甚至是10月，病毒就已經開始傳播。

達斯札克表示，大陸專家溯源病毒的工作可能因為2020年初的封城措施受阻，沒有人到南部農場為動物檢測病毒，他說這些農場很可能是通往病毒的明確途徑，必須查清楚那些農場還販售哪些商品，是否販售可能感染冠狀病毒的動物。

他指出專家對雲南的農場特別感興趣，因為這裡的蝙蝠發現了其中一個和新冠病毒「SARS-CoV-2」最親近的遺傳親戚「RaTG13」，專家急切希望知道「RaTG13」是否變種為「SARS-CoV-2」。

他也表示過去一個月專家已經採檢了華南海鮮市場的死魚及其他水生動物、兔子屍體，不過都不是活體，儘管結果全數為陰性，不過他強調只採檢少部份，必須知道哪些物品也流入市場。

他指出，從南部農場流入華南海鮮市場是目前看起來合理的病毒起源理論，儘管尚未掌握確切證據，但比任何其他途徑都更有可能。

CNN指出，多名世衛獨立專家透露，上述2大調查方向早該在幾個月前由大陸科學家調查完成，不過他們相當「驚訝」大陸專家們竟沒有進行這些工作，令他們感到「難以置信」。

另外哥倫比亞大學流行病學家米勒（Maureen Miller）表示，大陸有世界一流的科學家，過去20年也投入技術，因此大陸並未進行這2大工作對她來說不僅難已置信，也不現實，「他們經驗非常豐富，了解傳播途徑，而且已經研究多年。」

(中時新聞網)