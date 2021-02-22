台中市2012年完工啟用的秋紅谷景觀生態公園，位在寸土寸金的7期，也是全市土地價值最高的公園，目前7期黃金地段1坪地價站上300萬元以上，占地3公頃的秋紅谷，粗估市價達270多億元，最近出現兩座洋溢歡樂氣氛的旋轉木馬，吸引很多遊客來拍照、打卡，成為公園的新亮點，建設局長陳大田表示，今年特別透過巧思打造，歡迎大家來走春踏青。

建設局推動「爭妍show艷」計畫，配合節慶活動進行植栽地景，其中位於西屯區秋紅谷生態公園旋轉木馬等街景新意象，喜氣洋洋的紅色遊樂園帳棚造型，搭配可愛旋轉木馬，吸引很多民眾來拍照，華燈初上時夜景更顯浪漫。

建設局推動「爭妍show艷」計畫，配合節慶活動進行植栽地景，其中位於西屯區秋紅谷生態公園旋轉木馬等街景新意象。（盧金足攝）

秋紅谷生態公園的旋轉木馬將展至四月汛期前。（盧金足攝）

秋紅谷景觀生態公園屬於大型城市內下凹綠地公園，兼具綠色生態水池、景觀、滯洪、排水與調節空氣品質等特色。（盧金足攝）

台中市2012年完工啟用的秋紅谷景觀生態公園，位在寸土寸金的7期，也是全市土地價值最高的公園。（盧金足攝）

陳大田指出，在台中市的廣場、公園及重要道路等14處地點，結合花草、造型燈飾打造麋鹿雪橇、南瓜馬車、旋轉木馬等街景新意象，白天夜晚呈現不同風貌，秋紅谷生態公園的旋轉木馬將展至四月汛期前。

秋紅谷景觀生態公園屬於大型城市內下凹綠地公園，兼具綠色生態水池、景觀、滯洪、排水與調節空氣品質等特色。

陳大田表示，營造美好的城市景觀與氛圍，往年即配合耶誕與農曆年等相關節慶於分隔島種植繽紛鮮豔蒔花營造歡喜的節慶感；今年特別盛裝打造，加入主題擺設品及造型燈飾，採循環經濟原則，設計可拆卸組裝的構件，未來能移置再展示。

美化景觀包括去年底耶誕節時在湧泉公園的星泉湖，規畫麋鹿雪橇、豐原火車站後站周邊槽化島展出聖誕禮物樹與希望種子，以及台灣大道交流道匝口處前槽化島種植蒔花與造型燈飾。

此外，農曆春節在秋紅谷公園、北屯兒童公園、坪林森林公園、台中火車站廣場、台中國際機場周邊槽化島、台74線往高鐵東路岔口處及太原路、中清路、豐勢路、向上路、三環路與甲后路等重要節點槽化島美化，展現「爭妍show艷」美景。

(中時 )