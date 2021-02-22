蔡英文總統今天接見統一獅隊成員，卻在致詞時叫錯總教練「大餅」林岳平的名字，蔡英文稍早在臉書表示，第一次帶隊奪冠的「餅總」林岳平說他來總統府有點緊張，「結果我更緊張講錯他的姓，真是不好意思」。

蔡英文致詞時表示，一定要大大恭喜我們的總教練「大餅陳岳平」，還有首席教練高志綱，恭喜你們在球員時代為獅隊贏得好幾次冠軍。被叫錯名字的林岳平被媒體詢問時回應「沒關係啦！岳平有出來就好。」

蔡英文稍早在臉書表示，歡迎2020年職棒總冠軍－統一7-ELEVEn獅來到總統府！這是南霸天統一7-ELEVEn獅第十個總冠軍了，她很開心可以接待這支職棒元老級的球隊，也謝謝獅隊過去30多年來，為台灣棒球培育出一代又一代重要的球員。

她說，去年球季，因為聯盟、球團和球迷朋友們團結落實防疫，讓職棒順利開打，也讓世界看見台灣的棒球。今年的新球季，即將在3月13日開幕，更有第五支球隊加入，精采可期。「所有喜愛棒球、熱愛棒球、沒有棒球就吃不下飯、睡不著覺的球迷朋友，我們一起繼續支持職棒吧！」

至於叫錯林岳平的名字，蔡英文在文末表達歉意，強調第一次帶隊奪冠的餅總林岳平說他來總統府有點緊張，「結果我更緊張講錯他的姓，真是不好意思」。

(中時 )