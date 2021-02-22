樂天國際商銀1月19日正式對外營運，今天舉行滿月慶茶會，總經理佐伯和彥指出，營運一個月以來，雖然還沒有大型宣傳動作，但身為台灣第一家純網銀，經過多方報導，開戶人數穩定成長。以年齡層來看，30歲到50歲的年齡層居多，在電商、財富管理陸續推出後，年輕人、管理階層的人數會持續增加。

佐伯和彥表示，日本樂天銀行會員數剛剛達到1000萬人，是經過20年努力，樂天國際商銀會在3月底針對開戶數對外說明。不過，樂天國際商銀是台灣第一家純網銀，維護銀行及營運穩定是最重要的，正式開業當天沒有做大型宣傳，但到目前銀行會員數穩定成長中。

分析目前開戶數中，男性開戶比例比預期高，年齡層分布上，30到50歲居多，主要以上班族為主。網銀過去界定印象，是給年輕人使用，像韓國也是年輕人居多，接下來樂天國際商銀在電商及支付陸續上線後，年輕人開戶數會增加。而以日本樂天銀行經驗看來，其實整個年齡層分布很平均，台灣引進純網銀目標是普惠金融，會慢慢達成這個目標。

董事長簡明仁指出，國票金(2889)49億元投資純網銀，短期財務數字效益無法顯現，但重要是國票金是沒有銀行跟保險的金控，有一個樂天國際商銀，實質效益要大於財務數字效益，雖然投資第一年有些虧損，但對國票金財務不會影響很大。

樂天國際商銀開業初期已經推出線上開戶、國際金融卡、轉帳、定存及信貸等服務，其中開戶快速方便、台日提款及轉帳免手續費、七天優惠存款同時具備彈性和高及馬上獲得線上評估結果的信貸等網銀功能深受客戶喜愛。樂天國際銀行再加碼推出「半折直送、加倍奉還」兩大滿月禮，其中，半折直送在今年2月22日～3月22日期間撥貸成功，前6個月貸款利息一律5折且申辦手續費單一價1000元；加倍奉還則是娛樂金融創新服務，2月22日～3月22日開立「桃猿必勝定在(66天)」，享優惠年利率0.55％，若樂天桃猿隊2021年上半球季封王，存款年利率翻倍。

(時報資訊)