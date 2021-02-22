中保科(9917)2021年除了保全本業持續深耕、全面擴大餐飲事業部外，「中保好生活APP」也將上路，而在娛樂內容事業，2月26日樂到家國際娛樂投資作品也即將上映，公司將積極的朝向多元化發展。

中保在本業方面，2019年底成立的保創科技，提供「機電、弱電、消防一條龍」整合方案，可替客戶省下分包時間和費用，受到客戶好評，2020年營收達到4.35億元；中保物流運用先進的GPS智慧派遣系統，提供智慧物流服務，讓營收破10億元；此外，協助ATM換補鈔的立保保全，2020年服務的ATM機台數增長至將近1萬個，年營收來到12.2億元，表現亮眼，預計2021年還會再拓產市場，為個人或企業用戶提供貴重物品運送服務。

中保科技集團今年要全面擴大餐飲事業部，直接走入消費者市場，旗下以烘焙品著名的「復興空廚」開始從航空餐轉型，2021年朝向多角化經營，包括OEM和ODM代工服務都是重點。而去年代理的新加坡國民湯品「The Soup Spoon匙碗湯」來台營運，北部已有5家門市；集團自創餐飲品牌「棧直火廚房C-Kitchen by FUK」專供炭火直烤料理配精釀啤酒，有望在2021開設更多分店。

中保科技集團2020年新成立軟體公司「史詩科技」，正籌劃「中保好生活APP」，預計2021年開始，透過「中保好生活APP」即能看到社區公告、領取包裹、掛號信，甚至繳交管理費等，達到「一指搞定社區生活大小事」。

(時報資訊)