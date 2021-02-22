民進黨立委高嘉瑜日前PO出租屋處衣物堆積如山及泛黃枕頭，引起熱議，昨日又有一名男子PO出驚悚照片，抱怨母親有嚴重囤物症，20年來家中只整理過3次，原本空間寬敞的家，被塞到快要沒路可走，照片曝光讓眾人驚呆。

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO照發文指出，前幾年外公走了之後，再也沒有人勸得動他母親整理東西，他每次想幫忙整理，媽媽就會說「這個我有用、那個我還要，這個沒壞掉、那個還能用」，甚至心情不好時會直接暴怒說：「這是我的房子，你們憑什麼說丢就丟」。

網友PO出家中雜物堆積如山。(圖/截自臉書 爆怨公社)

網友PO出家中雜物一路從一樓蔓延到二樓。(圖/截自臉書 爆怨公社)

從照片中可見，屋內雜物從一樓蔓延到二樓，堆到只剩一小條通道可走，原PO說亂成這樣已經超過二十年以上，三十年前他爸爸走了之後，印象中只整齊過三次，除了他結婚的時候，另外兩次分別是大姐及二姐結婚，但每次都不超過兩個月又開始亂堆。

原PO指出，前年好不容易盼到弟弟要結婚了，心中原本期待家裡至少可以有短暫的整齊清潔，沒想到兩周後聽到他弟說公證就好，家裡不拜堂、不宴客，讓原PO大失所望，心情壞到年不像年、節不像節，一回家就開心不起來。

原PO透露已經什麼方法都試過了，想詢問有沒有高人可以指點，照片曝光後，讓眾人驚呆，網友紛紛回應「我的天」、「怕爆」、「這個是囤積癖欸」、「資源回收場」、「建議帶她看看醫生，然後帶她出門走走」、「見識到比我還嚴重的了」、「好像某人」、「心理生病了」、「這個建議要看醫生」。

有網友建議，別急著清理房裏的東西，先勸媽媽去看身心科，可能有心結需要解開，因為若心情沒改善，就算把垃圾清掉，也還會再堆回來。還有網友說，除了家裡要買櫃子，還要帶媽媽去看病，並且常約她出門走走，如果都行不通的話，有一個職業叫居家整理師，或許可以幫上一點忙。

瘋狂囤物塞成垃圾場 醫驚爆囤積症背後真相

(中時新聞網)