年後開工，緊接著又將迎接228連假及四月兒童清明假期，各家飯店業者皆卯足全力祭出超值食宿方案搶客，刺激第一季住房營收。台北君悅酒店鎖定親子度假與38婦女節及白色情人節的「女力商機」，分別推出「宿饗精彩」住房專案，4月5日前入住，第三人僅加價30元、並贈三千元餐飲金，暢享館內8間餐廳美食，還有Oasis Spa指定療程7折優惠，3人同行每人只要1,777元起；針對懂得享受生活的女性閨蜜及情人佳偶推出每日限量「放閃專案」，入住18坪豪華絕美的君悅套房，盡享嘉賓軒設施、房內享用五星主廚早午餐、SPA療程優惠以及延遲退房至下午兩點等尊榮禮遇，每人5,150元起，以一站式的全包主題概念，開拓旅遊市場

此外，台北君悅本月要請每四年才能過一次生日的229壽星吃大餐！即刻官網預訂「與君同樂春日遊」或「凱悅天地會員優惠」住房專案，2月28日前入住，壽星出示證件，當晚就送Ziga Zaga「義猶未盡」主廚套餐一份（價值1,617元），以上專案皆可累積凱悅天地會員點數。

台北君悅凱菲屋及彩日本料理兩間自助餐廳3月每週一、二推出「食尚小資」平日用餐優惠，提前線上訂位，午餐或晚餐時段75折，還有生日當月「壽星慶生方案」，午、晚餐時段用餐，4人同行壽星免費！同時，Ziga Zaga「義猶味盡」美食活動好評加碼延長至3月16日，大啖風味十足吸睛前菜、「西西里烤春雞」、「淡味番茄蟹肉燉飯」等數十道海味升級的義式風味潮食，透過餐廳官網訂位即享9折。

女性客層喜愛的Oasis Spa於4月30日前推出限時回饋方案，預約【寶島精粹系列】薩米瑰石淨化按摩，含五星水療體驗 45分鐘、薩米瑰石淨化按摩 90分鐘，優惠3,960元（原價$6,800），58折；招牌療程【全面修護】單人5,822元（原價8,690元），67折，含水療體驗 45分鐘、能量修護按摩60分鐘及亮透臉部護理60分鐘。

(工商 )