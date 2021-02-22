中國駐美大使崔天凱今天透過視訊出席「對話合作，管控分歧——推動中美關係重回正軌」藍廳論壇。他呼籲美方，「心病還需心藥醫，美方一些人在看中國時恐怕要去一去心魔，從黑暗的屋子走出來見見陽光，不要臆測假想敵」，他同時重申，在台灣、涉港、涉疆、涉藏問題上，中方沒有退讓餘地。

針對「如何認識中國、如何推動中美關係重回正軌」，崔天凱提出三點意見。

崔天凱表示，首先，中美雙方要準確理解和把握彼此戰略意圖。中國發展的根本目的是滿足人民對美好生活的嚮往。無論是脫貧攻堅、保護環境，還是貫徹新發展理念、構建新發展格局，提高人民福祉是我們每一分奮鬥的心之所繫，也必將貫穿中國新發展階段、中華民族復興的全過程。在國際上，中國堅持走和平發展道路，推動構建人類命運共同體，為的是全人類共同利益。中國從來無意挑戰或取代任何國家，更遑論將其定為戰略目標了。

崔天凱呼籲，心病還需心藥醫，美方一些人在看中國時恐怕要去一去心魔，從黑暗的屋子走出來見見陽光。不要臆測假想敵，製造「自我實現的預言」；不要抱守零和博弈的舊思維，沈溺修昔底德陷阱的「宿命」；更不能揣著明白裝糊塗，將國內政治爭鬥甚至一己私利置於中美和平相處、世界共同發展的「大義」、「大利」之上。總之，戰略認知要正確，否則只會是用一個錯誤替代另一個錯誤。

崔天凱指出，其次，要真正瞭解並尊重彼此的歷史文化和發展道路。瞭解中國這樣一個文明古國的鑰匙自然是歷史文化，包括她「和」的基因、達己達人的傳統等。今年是中國共產黨成立100週年。認識這一百年對於讀懂中國的過去、現在和未來至關重要。這段百年史印證了中國共產黨為中國確立的道路集合了中華文明精髓、適應中國國情且契合時代潮流，行之有效、廣受擁戴，也真正解釋了為什麼中國現在所走的道路是歷史和人民的選擇。

崔天凱表示，美國常說以價值觀立國，主張「人生而平等」。但美國有些人總是以自己定義的「民主」等價值觀畫線，憑自己的好惡和標準肆意給別國貼標籤，甚至抱守「非我族類，其心必異」的心態去黨同伐異、動輒制裁對抗，這恰恰是最典型的不民主。如果走向極端，勢必成為種族主義和「叢林法則」。希望美國能端正心態，在國際上奉行各國「生而平等」的理念，學會同歷史文化和道路制度與己不同的國家和平共處。

崔天凱指出，最後，雙方要坦誠溝通，明確政策邊界，從而有效管控分歧，聚焦合作。有問題可以拿到桌面上來談。首先是問題性質要分清，政策邊界要明確，紅線要畫出來。「在台灣、涉港、涉疆、涉藏等涉及中國主權和領土完整的問題上，中方沒有退讓餘地，必須堅守紅線。」

崔天凱表示，在尊重彼此核心利益的基礎上，對於一時解決不了的分歧，要以建設性方式妥善管控、避免對抗。兩國在各領域都要開展深入坦誠的對話，並在應對全球性挑戰和國際地區問題上加強協調合作。像今天這種交流就多多益善，智庫、媒體都應該扮演積極角色。

(中時 )