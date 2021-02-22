台中市府為產業掃除投資障礙，再傳捷報。經發局統計投資台灣三大方案台中共有172件、2115億元，民間投資也超過5276億元，投資源源不絕。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市府為產業掃除投資障礙，再傳捷報。經發局統計投資台灣三大方案台中共有172件、2115億元，民間投資也超過5276億元，投資源源不絕，招商工作小組展現行動力，年後針對第一線投資需求，舉行跨局處會議協助，至今已有38家廠商受惠、促進超過409億元投資金額22日再獲投資佳音，以縮短行政程序，協助2廠順利展開擴展計畫，促進近5億元投資金額。

市府排除投資障礙協調會議，自2019年9月至今舉行12次，共協助38家廠商解決投資問題，促成近409.8億元投資金額，成熟的招商輔導機制廣受業界好評。

台中市經發局日前舉行今年第1次招商投資障礙排除協調會議，由局長張峯源主持，邀集行政院農業委員會農田水利署台中管理處、市府都市發展局研商台中廠商晶發工具、久誼公司擴廠計畫。

張峯源綜合相關單位意見，給予廠商明確階段性目標，有助於縮短行政程序，可望協助2廠順利展開擴展計畫，促進近5億元投資金額。

協助的2家廠商皆是「台中製造」的隱型冠軍，晶發工具為經濟部今年1月通過「中小企業加速投資行動方案」廠商，擁有37年電鍍經驗，供應國內工具產業，計劃投入約2.54億元在大里興建廠房，將導入智慧製造，建置工業製程回收、減廢及廢棄處理系統，落實綠色製造。

久誼公司位於外埔，專注於生產離型紙，廣泛應用於碳纖維、包裝素材、商標、醫療及各種膠帶等。

因應環保意識抬頭，陸續開發綠能科技、航空器材、電子科技、汽車工業、運動器材及醫療生產產業所需的碳纖維用底紙及人造皮革，為擴大生產，向市府申請利用特定農業區毗連非都市土地擴展計畫案計畫，預計投入約2.2億元進行投資，預計可增加4億4千萬元產值。

張峯源說，2家廠商都深耕在地多年，相關單位針對晶發工具分別就農牧用地變更、增建等不同方案法規程序提供詳細意見；另針對久誼開發計畫提供具體建議，如取得私設道路同意書、釐清廠商製程未涉及用水，並未影響農田水路區域排水問題等關鍵點，快速釐清廠商問題。

會前張峯源率經發團隊親自至公司訪視產線及營運概況，市府以單一窗口方式，並實地了解廠商投資障礙，快速、有制度化的整合各單位意見，廠商對市府解釋疑義相當肯定，對持續投資台中深具信心。

市府「招商工作小組」將持續扮演投資推手角色，透過實地訪視及跨局處研商，於現行法規、制度及配套中快速釐清問題，協助企業及投資人排除投資障礙。

(中時 )