佛光大學女籃今天在UBA女籃6強複賽獲勝，收下4強門票，賽後球員擁抱教練楊淑淨（中）。（大專體總提供）

109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽今天進行最後一天賽程，第一場比賽北市大學、佛光大學就是激烈的最後一張4強門票決定戰，佛光在第3節拉開差距，帶著21分領先進入第4節，最終佛光74比64獲勝，晉級下個月在台北小巨蛋的4強決賽。

雖然已落後超過20分進入決勝節，但北市大依舊不放棄，並在該節尾聲靠著幾波進攻，將分數追到只落後11分，逼得佛光喊暫停部署，不過佛光最後還是挺過北市大的追擊，搭上4強末班車。

佛光大學本季在劉昕妤、陳孟欣兩位先發主力提前離隊挑戰WSBL，戰力上比較吃緊，教練楊淑淨表示，雖然球賽打得辛苦，但很開心球員都很聽話，努力做到教練團的要求，今天贏球關鍵之一是挺過第3節，順利收下勝利，「之前4場比賽我們都在比數緊咬時於第3節崩盤，賽前提醒球員挺過去勝利就有機會是我們的，球員也聽進建議執行好，終於拿到晉級4強的勝利。」

由於UBA女籃6強複賽和農曆過年很近，為了專心備戰，加上部分球員老家比較遠，所以佛光大學女籃過年期間也沒放假，全隊聚在一起簡單圍爐，難得一同感受年節氣氛，也更加凝聚戰力。

佛光主將王竫婷帶著左肩傷勢硬撐，攻下全隊最高的24分，並抓下5記籃板，送出6次助攻，黃沁瑜則貢獻10分；北市大學今天三分球威力並未發揮，22次出手僅命中5球，全隊以侯子映17分最高，廖瑋晴贊助16分、14籃板。

北市大廖瑋晴今天繳出16分、14籃板「雙十」數據，可惜北市大飲恨佛光大學，無緣挺進UBA本季4強。（大專體總提供）

(中時 )