總統蔡英文出手調整國安團隊，其中陸委會原主委陳明通轉任國安局局長，主委一職改由曾擔任陸委會副主委、國安會諮詢委員的邱太三出任，引發議論。對此，前外交官介文汲今(22日)在廣播節目中直言，敏感位置換人就表示要換政策，能不能有變化，他則認為變化會很小，現在民進黨是「內外交迫」狀態。

總統蔡英文表示，為因應新一階段的國際與區域情勢，以及後疫情時代所牽動的全球政經變局，對國安團隊進行任務和隊形的再部署。未來在國安會秘書長顧立雄的統籌戰略規劃下，將發揮國安、兩岸、外交三個鐵三角的最大戰力。

蔡英文指的三個鐵三角，包括外交事務的總統府秘書長李大維、外交部長吳釗燮、駐美代表蕭美琴；兩岸事務鐵三角的陳明通、邱太三、海基會副董事長兼秘書長詹志宏；國防安全鐵三角的嚴德發、邱國正、參謀總長黃曙光。

介文汲22日在廣播節目《千秋萬事》中說，敏感位置換人就表示要換政策，至於能不能有變化，「我覺得變化很小啦，因為民進黨過去表現讓兩岸互信蕩然無存，你現在釋出善意，人家會想說是虛心還是假意，所以我覺得現在民進黨『內外交迫』，畢竟過去把所有籌碼放在美國前總統川普身上，變成美國人馬前卒，現在完了」。

介文汲解讀，民進黨過去言聽計從川普政府不敢過度強調南海島嶼主權，現在慢慢向大陸婉轉示好，希望從傾美有所調整，會不會有用呢？他認為「恐怕還是不會有什麼變化啦！因為信任基礎已經消失。」

(中時新聞網)