高醫營養部主任黃孟娟指出，保健食品追求安全劑量，而非劑量大，反而會堆積在身體造成危害。（柯宗緯攝）

罹患慢性腎臟病的林姓鋼琴老師（左）在腎臟內科醫師建議下，開立適合腎臟病友的維生素與微量元素，才安心攝取。（柯宗緯攝）

台灣保健食品年產值市場規模已破千億，但不少民眾吃進肚，卻不知對身體是加分，還是減分？高醫首創「處方食品審查把關系統」，該服務獲SNQ國家品質「醫院醫事服務組」標章認證，提供民眾諮詢怎麼吃才不NG。

高醫營養部主任黃孟娟指出，保健食品追求安全劑量，而非劑量大，反而會堆積在身體造成危害，千萬別有吃愈多愈好，撿便宜觀念要不得，若一天吃上兩、三種以上保健食品，避免多重補充導致攝取過量，而增加身體負擔。

黃孟娟建議，民眾在使用保健食品前應先諮詢醫師或營養師，並搭配抽血檢查及病史進行評估，不同疾病適合保健食品大不相同。另，使用藥物也要注意食物與藥物的交互作用，如服用含魚油、銀杏等補給品，同時服用抗凝血藥物時恐增加出血風險等

她提醒，如本身有重大疾病手術前後，或者是癌症治療、長期慢性病，強力建議病人就醫時諮詢醫師或營養師，才可以服用適合的保健食品。

她指出，飲食不均衡、偏食、吃高油及高糖的外食族，營養素攝取上確實有缺乏，可以適量的補充維生素、礦物質等補充劑，當然最好注意均衡飲食。

罹患慢性腎臟病的林姓鋼琴老師，在高醫接受腎臟病照護團隊照護30年，曾不愛吃蔬菜，擔心飲食不均衡，而自行補充維他命及魚油類的保健食品。在腎臟內科醫師建議下，開立適合腎臟病友的維生素與微量元素，才安心攝取。

高醫跨專業團隊力推「處方食品審查把關系統」，建置處方食品臨床適用之實證審查、由醫師或營養師提供保健食品處方諮詢服務等，替民眾食安多一層把關。

(中時 )