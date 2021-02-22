房價節節高升，建物買賣面積持續縮水，根據統計，去年平均全台每棟買賣移轉面積已縮小至32.3坪，比起2015年間前波房市景氣熱絡的36.7坪，縮水了4.4坪，其中房市發展最為火熱的台南，五年來平均每件交易縮水6.9坪，相當於短少一間大客廳的面積。

由於全台房價持續高漲，建商推案持續縮小面積，以控制市場能接受的總價帶，中古屋市場價格跟漲，中小坪數產流通性遠勝於大坪數產品，2020年平均每棟建物買賣面積僅32.3坪，是金融海嘯2009年以來平均購屋面積最小的一年。

中信房屋研展室副理張漢超表示，雖然自2016年以來房產交易量連續四年回升，不過房市交易熱絡的背後，平均購屋面積卻連年縮小，而寸土寸金、房價較高的台北市所受到的影響明顯，不僅房子愈買愈縮水，平均面積更僅有24.4坪。

統計顯示，台北市去年平均每棟買賣移轉面積24.4坪，新北市則為26.2坪，桃園、台中、高雄則約在31.6～33.4坪間，台南39.7坪為六都面積最大。全台各縣市僅有彰化縣、雲林縣和嘉義縣三地，平均買賣移轉面積超過50坪。

不過若與房市熱絡的2015年相較，五年來主要都會區普遍縮水1.8～2.8坪，台南更縮水了6.9坪，反應近年房市回檔後的逐年回溫的過程中，價格高漲、建商推案鎖定首購族，在格局房數不減的情況下壓縮坪數，不乏不到30坪的小小三房、不到20坪的小小二房格局推出，多數的大坪數換屋產品滯銷，反而成為燙手山芋。

尤其過去房價、地價為六都最低的台南近年漲勢兇猛，建商小坪數新推案輩出，購屋縮水面積更為明顯。

(工商 )