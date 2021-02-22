澎湖馬公市鎖港往山水岸邊（杭灣海域）22日下午發現民眾溺水，消防局獲報趕往搶救已無生命跡象，死者60多歲男子，身分及落水原因仍待查中。

消防局指出，22日下午1時2分許受理警察局轉報通知，馬公市鎖港、山水岸邊杭灣海域發現民眾溺水俯趴於水面漂浮。

消防局獲報後，立即派遣第一大隊及澎南分隊消防、救護車輛及救生艇共4車1艇10人前往搶救，大隊長陳正宜負責現場指揮。

勤務人員到達後回報，溺者浮沉於杭灣附近海域，因無法涉水接近搶救，緊急從鎖港碼頭執行救生艇吊掛，下艇出發至事故地點搶救。

歷經近1小時搶救作業，救生艇將溺者救起載運抵達鎖港碼頭。經評估生命徵象已呈現OHCA狀態死亡，立即搬運上救護車並執行CPR(心肺復甦術)及給氧等急救處置，送往三軍總醫院澎湖分院急救。

現場初步研判，溺水死者男性，年約60歲，關於溺者落海原因及身分，警察局已派員進行後續調查中。

(中時 )